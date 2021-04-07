حياة كريمة.. تصل أقصى جنوب البحر الأحمر الكشف على 432 مواطناً وصرف الأدوية بالمجان (صور)

أعلنت مديرية الشئون الصحة بالبحر الأحمر اليوم، الكشف الطبى على 432 مواطن خلال قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بقرى ادلديت وأبو رماد بمدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر.





ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان، وعلى مدار يومان، أقيمت قافلة طبية بابو رماد وأدلديت بمدينة حلايب يومى 5 و6 أبريل 2021، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 432 حالة بمختلف التخصصات الطبية.



وأضاف وكيل وزارة الصحة، تم إجراء 72 فحص معملى، وتم إجراء عدد 24 فحص سونار، وإجراء عدد 91 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وشارك بالقافلة عيادة تنظيم أسرة، وتم تقديم المشورة وصرف الوسائل بالمجان للسيدات، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.