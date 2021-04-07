رسميًا.. مانشستر سيتي يُعلن تجديد تعاقده مع دي بروين حتى 2025

أعلن نادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي تجديد تعاقده مع صانع الألعاب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين حتى صيف 2025.





وقال النادي الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت :"مدد كيفين دي بروين عقده الحالي مع مانشستر سيتي لعامين إضافيين، ليبقى في استاد الاتحاد حتى صيف عام 2025.





وأضاف :"اللاعب البلجيكي أمضى بالفعل خمس سنوات ونصف في الاتحاد، وهي الفترة التي جعلته يثبت نفسه كواحد من أفضل اللاعبين المبدعين في العالم".





وكان دي بروين قد قادا مانشستر سيتي أمس للفوز على بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سجل الهدف الأول لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف.