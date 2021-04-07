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الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة بالفيوم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم من ضبط (شخصين - مقيمين بمحافظة أسيوط)، حال إستقلالهما سيارة نقل وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتفى محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع بإستخدام السيارة المضبوطة، وهاتفى المحمول للتواصل مع عملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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