الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة بالفيوم

تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم من ضبط (شخصين - مقيمين بمحافظة أسيوط)، حال إستقلالهما سيارة نقل وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتفى محمول).



بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع بإستخدام السيارة المضبوطة، وهاتفى المحمول للتواصل مع عملائهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



