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الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة بالفيوم
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:26 ص
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم من ضبط (شخصين - مقيمين بمحافظة أسيوط)، حال إستقلالهما سيارة نقل وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتفى محمول).
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع بإستخدام السيارة المضبوطة، وهاتفى المحمول للتواصل مع عملائهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع بإستخدام السيارة المضبوطة، وهاتفى المحمول للتواصل مع عملائهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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