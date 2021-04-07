البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثي طائرة من دون طيار تجاه المملكة

أدنت البحرين، اليوم الأربعاء، إطلاق ميليشيات الحوثي طائرة من دون طيار تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أكد التحالف العربي، أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها.

ووصف التحالف المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا بأنها جرائم حرب.

وقبلها بدقائق تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وذكر التحالف العربي- فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.