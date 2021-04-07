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السيسي: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لبنة جيدة في ثقتنا بأنفسنا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه عندما فكروا في إنشاء المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية عام 2015، كان هناك ضرورة لاستخدام التكنولوجية المستخدمة في العالم لتحقيق المستهدف.

وتابع، أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يمثل نقلة كبيرة للحكومة الذكية ويسهم في تعظيم موارد الدولة، معقبًا: "مش القضية فقط للمالية تحصيل مستحقاتها والحد من التهرب الضريبي، ومنع الفساد ولكن هذا المجمع يضيف لبنة جيدة في أننا نثق في أنفسنا". 

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

كما يتفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويعد المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

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مجمع الاصدارات المؤمنة بوابة الفجر الفجر السيسي

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