5 إجراءات من رئيس الوزراء بشأن صلاة التراويح

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. قرارًا بشأن صلاة التراويح والصلاة في المساجد، والتي جاء كالآتي



-الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح على ثلاثين دقيقة.



-قصر استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن.



- الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال الصلاة التراويح.



- الالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأي من ملحقاتها لأداء صلاة التهجد.



الالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأي من ملحقاتها.



المادة الثانية



يحظر خلال شهر رمضان المبارك إقامة موائد الإطعام الرمضانية سواء أقيمت في أماكن مفتوحة (كالشوارع - المیادین - ساحات المساجد - مداخل الأبنية السكنية )، أو في أماكن مغلقة.



المادة الثالثة



يحظر خلال شهر رمضان المبارك بإقامة أو تنظيم الدورات الرياضية الرمضانية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، كما يحظر إقامة هذه الدورات أو تنظيمها في الشوارع أو الميادين العمومية أو الساحات الشعبية.



ونشر القرار بالجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم.