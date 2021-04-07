الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة بمختلف المحافظات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



بنطاق مديرية أمن الإسكندرية



ضبط (52 طربة لمخدر الحشيش–مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى جابر.

وضبط (كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالى –هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.



بنطاق مديرية أمن الشرقية

oضبط (عدد 36 طربة لمخدر الحشيش– سلاح أبيض- مبلغ مالى – 5 هواتف محمول- 3سيارات) بحوزة (5 أشخاص) فى كمين أعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.



بنطاق مديرية أمن مطروح



ضبط (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش- كمية لمخدرالهيروين- عدد من الأقراص المخدرة "تامول"– مبلغ مالى – 4 هواتف محمول) بحوزة (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية) فى أكمنة أعدت لضبطهم بدائرة قسم شرطة مطروح.



بنطاق مديرية أمن الدقهلية



ضبط (كمية لمخدرى الحشيش والهيروين– سلاح أبيض- مبلغ مالى –هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.



بنطاق مديرية أمن القاهرة



ضبط (كمية لمخدر الإستروكس– مبلغ مالى– هاتفى محمول) بحوزة (شخصين، لهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.



بنطاق مديرية أمن سوهاج



ضبط (كمية لمخدر "الآيس" الشابو – فرد محلى الصنع - 4 طلقات لذات العيار- دراجة نارية- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (شخصين، لهما معلومات جنائية) فى كمين أعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة سوهاج.



بنطاق مديرية أمن البحيرة



ضبط (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) بحوزة (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية) فى عدة أكمنة أعدت لضبطهم.



منطقة السحر والجمال بنطاق مديرية أمن الشرقية "لعاشر من رمضان"



ضبط (كمية لمخدرى الهيروين والبانجو – مبلغ مالى – هاتفى محمول) بحوزة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



