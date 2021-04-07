قطاع الأحوال المدنية  يقوم بإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى إستهدفت بعض قرى محافظة (المنوفية) إنطلاقًا من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين.



وإستمرارًا للإستجابة لإلتماسات المواطنين فقد قام القطاع بتلبية إلتماس عدد من الحالات الإنسانية، وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.. حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.



