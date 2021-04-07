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هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان في ظروف وباء كورونا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا للحامل والمرضع الإفطار في رمضان إن خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، بل يجب عليهما ذلك إذا اشتدَّت المخافة وغلب ظن الضرر، وهذا يُعرَف مِن قِبل المتخصصين، وليس عليهما إلا قضاء الصوم بعد ذلك فقط، مع استحباب إخراج الكفارة إن استطاعتا.



وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك سائلًا الله (عزّ وجلّ) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على سيادته وعلى مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء، وأن يعجل ( سبحانه وتعالى ) برفع البلاء عن البلاد والعباد: عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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