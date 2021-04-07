درة تعترض على وقف مسلسل "الملك"



علقت درة على منشوره قائلة:" ليه نحكم أساسا ؟ المفروض اللي يعجبو عمل يتفرج عليه و اللي ما يعجبوش مايتفرجش و يختار عمل ثاني يتفرج عليه وخلاص ".



شارك في الهاشتاج الكثير من النجوم ومنهم : تامر حبيب ، أحمد فهمي، رانيا يوسف، دينا الشربيني، ريم مصطفى، أحمد داوود، عمرو سلامة، محمد عبد الرحمن، أحمد شامي، وأحمد فهمي .











https://www.instagram.com/p/CNWTES8FLE5/?igshid=1uhlaykb2rp8m









كتب الفنان شريف رمزي رأيه في وقف مسلسل الملك، عبر ثفتحه الرسمية بموقع تداول الصور والفديوهات "إنستجرام" ، فنشر صورة الهشتاج الشهير :" نتفرج بعدها نحكم " .علق شريف عليها قائلاً :" احنا بنعمل فن عشان نحكي حواديت عشان تسعد الناس ونسليهم ونخليهم يفكروا .. ما تحكمش على الجواب من عنوانه ، من حقك تقرأ الجواب كله وساعتها تحكم " .وأستكمل شريف حديثه قائلاً : "لو السوشيال ميديا تحولت لمحكمة فنية من حقها تمنع عرض أو توقف عمل مانعرفش بكرة هتحكم بإيه وممكن تظلم مین .. من حقنا نحلم من حقنا نتخيل من حقنا نغلط من حقك تشوفنا حتى لو هتنتقدنا ، ومن حقك برضه ماتتفرجش بس مطلب المنع خسارة وقطع عيش وظلم .. وأي فنان بينافس بشرف وأخلاق سيدعم زميله ، وإحنا بندعم زمايلنا الشرفاء ".