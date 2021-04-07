ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء قبل المواجهة التي ينتظرها أمام نادي سيمبا التنزاني في الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا.





وتأكد بشكل رسمي خروج الدولي التونسي علي معلول من مباراة سيمبا القادمة في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركة اللاعب في مواجهة القمة التي تجمع الأهلي بالزمالك يوم الثامن عشر من شهر أبريل.





وحاول الجهاز الطبي تجهيز اللاعب للمشاركة في القمة وتدعيم كتيبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلى أنه يحتاج لمزيد من التدريبات التأهليلة خوفًا من تفاقم الإصابة والتأكد التام من شفاءه.





يُذكر أن علي معلول يغيب عن صفوف الأهلي منذ مواجهة فريق نادي بايرن مينونخ الألماني والتي جمعتهما لحساب مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر.