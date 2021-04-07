السيسي يناشد بإصدار وثائق ذكية لأراضي الدولة للتصدي للتعدي عليها

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار وثائق مؤمنة وذكية خاصة بأراضي الدولة ووزارة الأوقاف لمنع التعدي عليها، ونقلها لأي شخص يتم بناءً على ورق مؤمن.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن رقمنة الدولة المصرية وحوكمة الإجراءات يسهم في الحد من الفساد والتجاوز والاختراق.





ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.





كما يتفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.



