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ضبط عناصر إجرامية لاتجارهم في ١٠ كيلو من المخدرات بالإسماعيلية
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:41 ص
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية من رصد نشاط مجموعة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية وقسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:ضبط أحد الأشخاص حال إستقلالها سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو" وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى –هاتف محمول).
وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهما (عدد كبير من الأقراص المخدرة "تامول"- مبلغ مالى– 3هواتف محمول).
وضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.. وبحوزتهما (عدد كبير من الأقراص المخدرة "تامول" - مبلغ مالى- هاتفى محمول).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهما (عدد كبير من الأقراص المخدرة "تامول"- مبلغ مالى– 3هواتف محمول).
وضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.. وبحوزتهما (عدد كبير من الأقراص المخدرة "تامول" - مبلغ مالى- هاتفى محمول).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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