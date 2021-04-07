Advertisements

ضبط عناصر إجرامية لاتجارهم في ١٠ كيلو من المخدرات بالإسماعيلية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية من رصد نشاط مجموعة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية وقسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:ضبط أحد الأشخاص حال إستقلالها سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو" وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى –هاتف محمول).

وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهما (عدد كبير من الأقراص المخدرة "تامول"- مبلغ مالى– 3هواتف محمول).

وضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.. وبحوزتهما (عدد كبير من الأقراص المخدرة "تامول" - مبلغ مالى- هاتفى محمول).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

منذ حوالي 9 ساعات

"مضفش لتاريخي الفني".. رد صادم من برلنتي عامر بعد زواجها من سعد الصغير

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة حول انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ يوم

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ يوم

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 5 ساعات

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 ص

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

08:11 ص

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

12:14 ص

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

04:23 ص

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

03:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج