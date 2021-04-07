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البورصة: إنتهاء فترة إيقاف شركة "المصرية الأمريكية السعودية"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:32 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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بالإشارة الي قرار محمد عمران  رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  وهو وقف شركة المصرية الأمريكية السعودية للاستثمارات المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوما إعمالا لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، حيث تم الإيقاف لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار الذي تم يوم 29-5-2019

وأعلن رئيس الهيئة أن فترة إيقاف الشركة تنتهي غداً في 8/04/2021.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوي 10209.3نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1837.4 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2744.4 نقطة.







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