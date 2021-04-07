هيثم نبيل عن تامر حسني :"فنان خلوق أفخر بالتعاون معه والأخير :"ربنا يخليلي قلبك الجميل"





أعرب الملحن هيثم نبيل عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنان تامر حسني في تلحينه للأغاني الذي يقوم بتقدميها بمسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب هيثم نبيل منشورًا قال فيه:" مسيرة محترمة وملهمة لفنان عربي مشرف تابعتها من بدايتها بجامعة ٦ أكتوبر وأنا من قبل دخول نفس الجامعة، اسمع عن اجتهاده، وكنت بتفرج عليه بقنوات النيل المتخصصة بإعجاب حتي ظهر بأول كليب (حبيبي وانت بعيد) اللي كلنا شوفنا فيه حلمنا اللي بيتكون، وكان هو أول من فتح باب المنتجين لجيل كامل بعد نجاح تجربته إلى أن أصبح نجم الوطن العربي الفنان الراقي تامر حسني".



وتابع هيثم نبيل قائلاً :"واليوم اتشرف إن يجمعنا لأول مرة تعاون كبير بملحمة درامية كبيرة ( نسل الاغراب)للمخرج الكبير محمد سامي، التي اتشرف بعمل جميع أغانيها واتشرف إنها من غنائه".



واختتم هيثم نبيل كلامه قائلاً :"فنان محترم وخلوق افخر به وبالتعاون معه، واوعدكوا بملحمة غنائية غير مسبوقة في تاريخ الدراما العربية، دعواتكم

رمضان2021".





ومن جانبه، رد الفنان تامر حسني على كلامه من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة لكلامه، وعلق عليها قائلاً :"حبيبي يا هيثم يا فنان يا أصيل، ربنا يخليك ليا ويخليلي قلبك الجميل".



وتابع تامر حسني قائلاً :"الحقيقة انت اللي ملحن تتر عظيم، وكل شغلك جو المسلسل شغل محترم وراقي وفني من الدرجة الأولى أنا فرحان بيك أوي، ربنا يكتبلك كل النجاح ويكرمنا معاك يا رب".