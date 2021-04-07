Advertisements

ضبط ١٢١١ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1211) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:


ضبط (2٫17 طن "مقطعات لحوم ودواجن – مفروم لحوم" غير صالحة للإستهلام الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وضبط (7 طن "مخللات – ملح طعام" معبأة داخل براميل وأجولة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المخللات) بمحافظة الغربية.

وضبط (7٫5 طن "سكر حر"معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. داخل (مصنع لتعبئة السكر الحر بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وضبط (426240 عبوة "حلوى جافة "غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ (144٫935 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

وضبط (11 طن "دقيق بلدى" مدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 59950 جنيهًا) بحوزة (قائد سيارة حال سيرة بمحافظة الدقهلية).

وضبط (6 طن "منظفات صناعية" متعددة الأغراض معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" ) بمحافظة الشرقية.

وضبط (3٫775 طن "منظفات صناعية " بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 250 كيلو جرام "مسحوق غسيل"معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة الجيزة.

وضبط (2170 وحدة ألعاب نارية " صاروخ" محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر).. بحوزة (مالك محل لتجارة الخردوات) بمحافظة الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

منذ حوالي 9 ساعات

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 8 ساعات

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ يوم

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ يوم

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

منذ أقل من نصف ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة حول انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

"مضفش لتاريخي الفني".. رد صادم من برلنتي عامر بعد زواجها من سعد الصغير

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 ص

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

08:11 ص

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

12:14 ص

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

04:23 ص

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

03:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج