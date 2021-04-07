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قتلى وجرحى بانفجار قنبلة في أفغانستان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:45 ص
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات
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أفادت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأربعاء، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 18 آخرين جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب أحد الطرق بإقليم "ننجارهار" الشرقي.

 

ووقع الانفجار، في أحد أحياء مدينة "جلال أباد" وقت مرور قوات أمنية بالمنطقة.

 

 ولفتت القناة، إلى إصابة رجال من الشرطة الأفغانية فى الانفجار إلا أن العدد الأكبر سقط بين المدنيين.

 

وحتى الآن، لم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها عن هذا الانفجار.

 

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قتلى وجرحى انفجار أفغانستان

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