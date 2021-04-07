Advertisements

جراحية ناجحة بإعادة زراعة يد مفصولة بعد بترها نهائيا بأسوان (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements

في إطار الطفرة التي تشهدها المستشفيات الجامعية بجامعة أسوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان في تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.


قال الأستاذ الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ان المستشفي الجامعي تقدم خدمات طبيبة فائقة وذلك من خلال الامكانيات الطبية المتاحة مع انها تضم نخبة من الاطباء المتخصصين والاستشارين المتميزين في مختلف التخصصات وفي هذا الإطار قامت المستشفى الجامعي بأسوان بإجراء عملية جراحية دقيقة بإعادة زراعة يد مفصولة بعد بترها بالكامل لعامل نجار عندما استقبلته المستشفي الجامعي بعد تحويل عاجل من مستشفي كوم أمبو باسوان إثر تعرضه لقطع لليد بمنشار كهربائي حاد عن طريق الخطأ في مساء الاثنين الساعة ١١ مساء.


مشيرا فور وصول الحالة للمستشفى الجامعي بأسوان في تمام الساعة ٢.١٥ من صباح الثلاثاء تم دخولها مباشرة للعمليات والطواريء بقسم التجميل والإصلاح بالمستشفي الجامعي وبدأت الجراحة بفريق طبي متخصص وذات كفاءة طبية عالية بالقسم من الجراحين وفريق التمريض المدرب والعاملين بالقسم بسرعة التدخل والعمل على إسعاف العضو المبتورقبيل الموات النسيجي وذلك خلال
الساعة الثالثة فجرا لتستمر ساعات الجراحة لمدة ٧ساعات ونصف متواصلة تحت تخدير كامل بإشراف قسم التخدير والعناية


وبعد نجاح العملية يخرج المريض بعدها للعناية الخاصة بقسم التجميل والحروق مع استقرار حالته واستقرار الدورة الدموية باليد التي تم توصيلها بالجراحات الميكروسكوبية بفريق عمل مكون من ٣ اطباء جراحين و2أطباء مساعدين وطبيبين للتخدير والعناية مع فريق التمريض بالعمليات والعاملين بالمستشفي الجامعي لاجتياز هذا الحادث بأمان والحالة مستقرة وتحت الرعاية الطبية.

وأضاف الدكتور أحمد قناوي رئيس قسم التجميل بالمستشفي الجامعي أنه ضم الفريق الطبي الذي قام باجراء العملية الجراحية بالمستشفي الجامعي من أطباء التخدير أصحاب الكفاءة العالية والرعاية كلا من: الدكتور محمد حمدي مدرس مساعد ونواب التخدير بالنوباتجية.
وفريق التمريض محمد ثابت وتمريض الطواريء.

وضم فريق الجراحة الدكتورأحمد قناوي موسى رئيس قسم التجميل والدكتور محمود منصور كباش والدكتور عمرو بهاء والدكتور عمر الادفاوي والنواب بقسم التجميل الطبيب جمال عز الدين الطبيب أحمد صلاح والطبيبة أميرة عنتر والطبيب عبدالرحيم محمد.
و فريق العاملين بالطوارئ الذين قاموا باستقبال الحالة وسرعة التحرك السريع والإسعاف الجيد مما أدي إلي انقاذ الحالة وإعادة الكف المبتورة إلي مكانها الطبيعي بالذراع بعد نجاح العملية الجراحية التي قام بها الفريق الطبي المتميز بالمستشفي الجامعي والتي تعد هذه النوعية من العمليات الجراحية الدقيقة والتي يقوم فيها الفريق الطبي المتخصص بمجهودات كبيرة وتحتاج مثل هذه العمليات إلي إمكانيات طبية حديثية وهذه الإمكانيات لا تتوفر إلا بالمستشفي الجامعي بأسوان وهذا ما ساعد علي نجاح العملية.
جراحية ناجحة بإعادة زراعة يد مفصولة بعد بترها نهائيا بأسوان (صور)
جراحية ناجحة بإعادة زراعة يد مفصولة بعد بترها نهائيا بأسوان (صور)
جراحية ناجحة بإعادة زراعة يد مفصولة بعد بترها نهائيا بأسوان (صور)
جراحية ناجحة بإعادة زراعة يد مفصولة بعد بترها نهائيا بأسوان (صور)
جراحية ناجحة بإعادة زراعة يد مفصولة بعد بترها نهائيا بأسوان (صور)
جراحية ناجحة بإعادة زراعة يد مفصولة بعد بترها نهائيا بأسوان (صور)

أخبار تهمك

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ يوم

"مضفش لتاريخي الفني".. رد صادم من برلنتي عامر بعد زواجها من سعد الصغير

منذ ساعتين و 24 دقيقة

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

منذ ساعة الا ربع

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مجاهد يتخذ أولى خطوات فض نزاع الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة حول انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 9 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 ص

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

08:11 ص

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

12:14 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

11:32 ص

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

04:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج