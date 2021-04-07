جراحية ناجحة بإعادة زراعة يد مفصولة بعد بترها نهائيا بأسوان (صور)



في إطار الطفرة التي تشهدها المستشفيات الجامعية بجامعة أسوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان في تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.





قال الأستاذ الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ان المستشفي الجامعي تقدم خدمات طبيبة فائقة وذلك من خلال الامكانيات الطبية المتاحة مع انها تضم نخبة من الاطباء المتخصصين والاستشارين المتميزين في مختلف التخصصات وفي هذا الإطار قامت المستشفى الجامعي بأسوان بإجراء عملية جراحية دقيقة بإعادة زراعة يد مفصولة بعد بترها بالكامل لعامل نجار عندما استقبلته المستشفي الجامعي بعد تحويل عاجل من مستشفي كوم أمبو باسوان إثر تعرضه لقطع لليد بمنشار كهربائي حاد عن طريق الخطأ في مساء الاثنين الساعة ١١ مساء.





مشيرا فور وصول الحالة للمستشفى الجامعي بأسوان في تمام الساعة ٢.١٥ من صباح الثلاثاء تم دخولها مباشرة للعمليات والطواريء بقسم التجميل والإصلاح بالمستشفي الجامعي وبدأت الجراحة بفريق طبي متخصص وذات كفاءة طبية عالية بالقسم من الجراحين وفريق التمريض المدرب والعاملين بالقسم بسرعة التدخل والعمل على إسعاف العضو المبتورقبيل الموات النسيجي وذلك خلال

الساعة الثالثة فجرا لتستمر ساعات الجراحة لمدة ٧ساعات ونصف متواصلة تحت تخدير كامل بإشراف قسم التخدير والعناية





وبعد نجاح العملية يخرج المريض بعدها للعناية الخاصة بقسم التجميل والحروق مع استقرار حالته واستقرار الدورة الدموية باليد التي تم توصيلها بالجراحات الميكروسكوبية بفريق عمل مكون من ٣ اطباء جراحين و2أطباء مساعدين وطبيبين للتخدير والعناية مع فريق التمريض بالعمليات والعاملين بالمستشفي الجامعي لاجتياز هذا الحادث بأمان والحالة مستقرة وتحت الرعاية الطبية.



وأضاف الدكتور أحمد قناوي رئيس قسم التجميل بالمستشفي الجامعي أنه ضم الفريق الطبي الذي قام باجراء العملية الجراحية بالمستشفي الجامعي من أطباء التخدير أصحاب الكفاءة العالية والرعاية كلا من: الدكتور محمد حمدي مدرس مساعد ونواب التخدير بالنوباتجية.

وفريق التمريض محمد ثابت وتمريض الطواريء.



وضم فريق الجراحة الدكتورأحمد قناوي موسى رئيس قسم التجميل والدكتور محمود منصور كباش والدكتور عمرو بهاء والدكتور عمر الادفاوي والنواب بقسم التجميل الطبيب جمال عز الدين الطبيب أحمد صلاح والطبيبة أميرة عنتر والطبيب عبدالرحيم محمد.

و فريق العاملين بالطوارئ الذين قاموا باستقبال الحالة وسرعة التحرك السريع والإسعاف الجيد مما أدي إلي انقاذ الحالة وإعادة الكف المبتورة إلي مكانها الطبيعي بالذراع بعد نجاح العملية الجراحية التي قام بها الفريق الطبي المتميز بالمستشفي الجامعي والتي تعد هذه النوعية من العمليات الجراحية الدقيقة والتي يقوم فيها الفريق الطبي المتخصص بمجهودات كبيرة وتحتاج مثل هذه العمليات إلي إمكانيات طبية حديثية وهذه الإمكانيات لا تتوفر إلا بالمستشفي الجامعي بأسوان وهذا ما ساعد علي نجاح العملية.