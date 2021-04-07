السيسي: تكلفة إنشاء مجمع الوثائق المؤمنة تصل لـ مليار دولار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة إنشاء المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية قد تصل لـ مليار دولار، وهذا التكامل موجود لدى عدد من الدول "يتعد" على أصابع اليد، معقبًا للمصريين: "لو عايز افتتح كل يوم مشروع بس خايف عليكم".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذه المشروعات تتم بأموال وفكر وعقول وجهد المصريين، وأنا عايز أطمئنكم إننا ماشيين على الطريق الصحيح.





وناشد، بإصدار تشريعات تجرم أي تجاوز أو فساد، مشددًا على أن قاعدة البيانات والمعلومات التي تنشئها وزارة التربية والتعليم للطلاب والمعلمين بالتعاون مع المجمع كنز، ولا بد أن ننتبه عند إتاحة هذه البيانات، والمجمع لديه القدرة على ذلك، منوهًا بأنه يجب أن تطلع كل جهة على البيانات الخاصة بها فقط.





ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.





كما يتفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.



