تجنبا لزحام رمضان.. نائب يطالب بزيادة عدد المنافذ المتحركة لبيع السلع  







طالب النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بزيادة عدد المنافذ المتحركة لبيع السلع، وزيادة عدد ساعات عمل البدال التموينى، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، فى الوقت الذى تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ باصابات فيروس كورونا، والحديث عن موجة ثالثة، واتجاه بعض الدول للاغلاق لتفادي تفشى الفيروس.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة من المتوقع إن تشهد ارتفاع فى معدل الإصابة بفيروس كورونا، وهذا وفقا للمؤشرات العالمية، ومن ثم كثرة التجمعات فى شهر رمضان، سواء للعادات والتقاليد أو الموروث الثقفاى بشأن تخزين السلع والمنتجات، مما يعنى إن الفترة المقبلة ستشهد تكدس فى الأسوق، ومحال البقالة، مما قد يهدر الجهود المبذولة، ويتطلب خطة ورؤية للتعامل مع الأمر.



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة زيادة عدد منافذ بيع السلع المتحركة، على أن يراعي المناطق ذات الكثافة العالية، وزيادة عدد ساعات البدال التموينى، أو صرف السلع التموينية بالتبادل بين المواطنين لتلاشى الزحام، بالإضافة لحملة توعية فى مختلف وسائل الإعلام حول أهمية التقاعد والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.



وناشد عضو البرلمان، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، وأن يكون هناك حرص من الجميع على الحفاظ على صحة نفسه اولآ، ثم المجتمع، لعدم إهدار الجهود المبذولة منذ بدء الجائحة وحتى الآن.