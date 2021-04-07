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ضبط شخص لحيازته على ٢٣ شهادة صحية مزوره بالقاهرة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط  (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (23 شهادة صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة المختلفة"مزورين")

وبمواجهته إعترف بقيامه بتزوير المضبوطات بالإشتراك مع (أحد الأشخاص "يعمل بأحد مكاتب الصحة بالقليوبية"- جارى تقنين الإجراءات لضبطه) لترويجها على عملائهما الراغبين فى الحصول على شهادات صحية تفيد بخلوهم من الأمراض "خلافًا للحقيقة" نظير  تحصلهما على مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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