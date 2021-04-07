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مسؤول: إيران أنتجت 55 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ منذ يناير

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن إيران صنعت 55 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب حتى 20٪ - وهي النقطة التي يتم فيها تخصيبه بدرجة عالية - مما يشير إلى إنتاج أسرع من معدل 10 كيلوغرامات في الشهر الذي يتطلبه القانون الإيراني الذي أنشأ العملية في يناير.

يأتي هذا الكشف بعد يوم من عقد طهران وواشنطن ما وصفته بأنه محادثات غير مباشرة "بناءة" في فيينا يوم الثلاثاء بهدف إيجاد سبل لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية. وأقر البرلمان الإيراني المتشدد قانونًا العام الماضي يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي، وذلك جزئيًا كرد فعل على انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018.

ودفع انسحاب ترامب إيران إلى تجاوز القيود التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي والتي تهدف إلى زيادة صعوبة تطوير قنبلة ذرية، وهو طموح تنفيه طهران. وطالب القانون إيران ببدء التخصيب بنسبة 20٪، ونص على أن يتم إنتاج 120 كجم على الأقل من اليورانيوم المكرر إلى هذا المستوى كل عام، أي ما يعادل 10 كجم شهريًا.

وأشار بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، إلى أن معدل إنتاج إيران بالفعل أسرع من ذلك بـ "40٪ ".وصرح للتلفزيون الحكومي "في أقل من أربعة أشهر أنتجنا 55 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة... في نحو ثمانية أشهر يمكن أن نصل إلى 120 كيلوجراما." التخصيب بنسبة 20٪ هو خطوة كبيرة نحو التخصيب إلى درجة صنع الأسلحة.

وقال تقرير ربع سنوي عن أنشطة إيران النووية صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فبراير إنه اعتبارًا من 16 فبراير، أنتجت إيران 17.6 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20٪، مع المستوى التالي من التخصيب بين 2٪ -5٪.

وقال دبلوماسي كبير في ذلك الوقت إن إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ بمعدل 15 كيلوجرامًا شهريًا. كجزء من تسريع خرقها للاتفاق النووي مؤخرًا، بدأت إيران في (يناير) بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ في فوردو، وهو موقع لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض تم بناؤه سرًا داخل جبل ربما لمقاومة أي قصف جوي.

وبموجب الاتفاق، لا يُسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم في فوردو على الإطلاق. حتى (يناير)، لم تكن إيران تخصب ما يزيد عن 4.5 في المائة من درجة النقاء - أعلى من حد الاتفاق البالغ 3.67 في المائة، لكنها لا تزال أقل بكثير من 20 % التي حققتها قبل الاتفاق، أو 90 % من الأسلحة.

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