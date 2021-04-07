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ردد هذه الأدعية في شهر رمضان الكريم 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
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اقتراب شهر رمضان المبارك، وبدء المسلمون يبحثون عن أفضل الأعية الراغبين في معرفتهاللتقرب غلى الله عز وجل في شهر الرحمة والمغفرة ومن أفضل الأدعية المستجابة والتي يمكن ترديدها ما يلي:

أفضل أدعية شهر رمضان المبارك

- اللهم نسألك أن تجعل لنا نصيباً في كل خير تقسمه في هذا الشهر المبارك، بالغداة والعشي من نورٍ تهدينا بهِ، ورزق تبسطه، وفتنةٍ تصرفها يا أرحم الراحمين.

- اللهم افتح لي فيه جميع أبواب فضلك، وانزل علي فيه بركتك، واسكني فيه بحبوحات جناتك، يامجيب دعوة المضطرين يارب.

- اللهم نسألك الهداية التامة في حالنا وترحالنا، في سرنا وعلانيتنا، في سرائها وضرائها، وردنا إليك إذا تاهت خطانا عن جنتك وانحرفت عن جدتك يارب العالمين.

- اللهم إني أسألك كل ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه أطيعك ولا أعصيك يا مجيب السائلين.

- اللهم اغسلني في الشهر الكريم من الذنوب، وطهرني من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب.

- اللهم اهدني لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال، يامن لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، صل على محمد وأهله الطاهرين.

ويتم استطلاع هلال شهر رمضان، ويكون ذلك في مصر بواسطة 7 لجان على مستوى الجمهورية متخصصين في علم الفلك في يوم 11 من شهر أبريل لتحديد أول يوم من الشهر المبارك.

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