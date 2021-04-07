ردد هذه الأدعية في شهر رمضان الكريم 2021

اقتراب شهر رمضان المبارك، وبدء المسلمون يبحثون عن أفضل الأعية الراغبين في معرفتهاللتقرب غلى الله عز وجل في شهر الرحمة والمغفرة ومن أفضل الأدعية المستجابة والتي يمكن ترديدها ما يلي:





أفضل أدعية شهر رمضان المبارك





- اللهم نسألك أن تجعل لنا نصيباً في كل خير تقسمه في هذا الشهر المبارك، بالغداة والعشي من نورٍ تهدينا بهِ، ورزق تبسطه، وفتنةٍ تصرفها يا أرحم الراحمين.





- اللهم افتح لي فيه جميع أبواب فضلك، وانزل علي فيه بركتك، واسكني فيه بحبوحات جناتك، يامجيب دعوة المضطرين يارب.





- اللهم نسألك الهداية التامة في حالنا وترحالنا، في سرنا وعلانيتنا، في سرائها وضرائها، وردنا إليك إذا تاهت خطانا عن جنتك وانحرفت عن جدتك يارب العالمين.





- اللهم إني أسألك كل ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه أطيعك ولا أعصيك يا مجيب السائلين.





- اللهم اغسلني في الشهر الكريم من الذنوب، وطهرني من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب.





- اللهم اهدني لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال، يامن لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، صل على محمد وأهله الطاهرين.



