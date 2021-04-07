ضبط هارب من الإعدام في قضية قتل بالقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية



تمكنت قوة أمنية أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم محافظة قنا ) والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد" والمقضى فيها بالإعدام.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



