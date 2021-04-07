حالة الطقس في الإمارات.. ارتفاع في درجات الحرارة نهارا ورطب ليلا

حالة الطقس في الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً شمالاً وشرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح «الخميس» مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.





يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 08:00 والمد الثاني عند 23:54 والجزر الأول عند الساعة 16:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:56.





وفى بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند 19:40 والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الأول عند الساعة 12:45 والجزر الثاني عند الساعة 01:57.