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حالة الطقس في الإمارات.. ارتفاع في درجات الحرارة نهارا ورطب ليلا
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:51 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 7-4-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الامارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً شمالاً وشرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح «الخميس» مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 08:00 والمد الثاني عند 23:54 والجزر الأول عند الساعة 16:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:56.
وفى بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند 19:40 والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الأول عند الساعة 12:45 والجزر الثاني عند الساعة 01:57.
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