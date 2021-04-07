منة فضالي بإطلاله جريئه علي "إنستجرام"





ظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة جريئة، حيث بدت وهي مُرتدية بالطو من الجلد مفتوح من منطقة الصدر، وارتدت اكسسوارات رقيقة، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.



وفي سياق آخر، انتهت منة فضالي مؤخرًا من تصوير مشاهدها في مسلسل "نسل الأغراب "، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، والمسلسل بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، ريم سامي، ملك أحمد زاهر ، مروة الأزلي، عماد زيادة، محمد جمعة، دياب، أحمد مالك، أحمد داش.

شاركت الفنانه منة فضالي جمهورها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها.