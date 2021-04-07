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كشف ملابسات واقعة سرقة كمية من المشغولات الذهبية بالمعصرة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، أنه ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل للمشغولات الذهبية - كائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل ملكه.. بالإنتقال والفحض تبين وجود فتحة بالحائط الجانبى للمحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (نجار - مقيم بدائرة القسم، وأصل بلدته طما بمحافظة سوهاج).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته حقيبة من القماش بداخلها الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "النقب" بإستخدام الأدوات المضبوطة، حيث تمكن من دخول المحل عقب قيامه بإحداث الفتحة المُشار إليها بالحائط الجانبى المؤدى للمحل، وسرقة المصوغات الذهبية، وتم بإرشاده ضبط  كمية من المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه.. كما أرشد عن باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية " (إثنين من أصحاب محال المشغولات الذهبية بسوهاج)، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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