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انطلاق ثاني أيام مؤتمر "تعليم الوافدين والتحول الرقمي.. التحديات والتطلعات"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الافتراضي الأول لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ‏والأجانب بالأزهر، تحت عنوان "تعليم الوافدين والتحول الرقمي.. التطلعات والتحديات"، والذي يستمر في الفترة من ٦-٨ أبريل ‏‏٢٠٢١م.

ويناقش المؤتمر اليوم ثلاثة محاور رئيسية؛ وهي: التدريس وتوظيف تقنيات العصر الرقمي، التقويم الرقمي للوافدين بين الأدوات والآليات، استراتيجيات التعليم والتعلم القائمة على التقنيات.

ويقدم المتخصصون من الباحثين والمفكرين والخبراء والمستشارين أهم آرائهم ‏وتجاربهم وأفكارهم الجديدة والتوجهات المستقبلية في مجالات التحول الرقمي من خلال تقديمهم ‏لأوراقهم البحثية العلمية المتخصصة، ويعقب الجلسة الختامية معرض لبعض الشركات ذات ‏الخبرة، التي تهتم بالتحول الرقمي والبرمجيات‎.‎

وشارك في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر عددا من قيادات الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم فضيلة الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير ‏عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر، وكوكبة من العلماء والخبراء والسفراء والمستشارين ‏والباحثين والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والحاسبات والاتصالات والذكاء الاصطناعي ‏والتحول الرقمي، والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال‎.‎

ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة التعامل الرقمي مع الوافدين داخل المؤسسات التعليمية والتربوية، ‏وداخل المجتمع المصري، مما يساعد على اندماجهم في المجتمع، كما تسهم محاوره المتكاملة ‏والمتباينة في الاطلاع على أحدث المستجدات، والأفكار والخبرات العالمية، وتحديد أفضل ‏التقنيات الحديثة في مجال التعليم والتعلم، والتي يمكن توظيفها في مجال تعليم الوافدين، مما يسهم ‏في تطوير المنظومة التعليمية للوافدين، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، بما يتناسب ‏مع العصر الرقمي الحديث.‏

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