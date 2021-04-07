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طقس اليوم في البحرين مستقر.. والعظمى تصل لـ32 درجة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 7-4-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.

حالة الطقس في البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلا بوجه عام ويكون رطبا نسبيا خلال الليل.

الرياح : شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار.

درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

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