Advertisements

أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل تصيد الصفقات

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم بعد أن سجلت أكبر انخفاض في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة، بينما ربحت أسهم شركات صناعة الإلكترونيات بعد أن تلقت توشيبا عرضا بالتحول إلى شركة خاصة في صفقة بقيمة 20 مليار دولار، وفقا لـ"رويترز".

وصعد المؤشر نيكي 0.12 في المائة إلى 29730.79 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 في المائة إلى 1967.43 نقطة. وأمس الثلاثاء، أغلق نيكي منخفضا 1.3 في المائة وتوبكس متراجعا 1.5 في المائة.

وقال هيديوكي سوزوكي مدير عام أبحاث الاستثمار لدى إس.بي.آي سيكيوريتيز "المستثمرون يشترون الأسهم بعد الانخفاض الحاد أمس (الثلاثاء). هذا تحرك طبيعي.

"الأنباء بشأن توشيبا دفعت أسهم شركات صناعة الإلكترونيات للارتفاع. المستثمرون ربما يفكرون أنه إذا أُلغي إدراج توشيبا، فإنه سيتعين عليهم نقل أموالهم إلى شركات مناظرة".

وقال مصدر مطلع إن توشيبا تدرس عرضا بقيمة 20 مليار دولار من شركة الاستثمار المباشر سي.في.سي كابيتال بارتنرز لتحويلها إلى شركة خاصة، في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة الصناعية اليابانية ضغوطا من مساهمين نشطين لتحسين الحوكمة.

وقفز سهم توشيبا 18.28 في المائة ليبلغ الحد الأقصى اليومي بعد أن توقف التداول عليه بسبب وفرة من طلبات الشراء.

وتقدم سهم فوجيتسو 2.03 في المائة وربح سهم هيتاشي 2.17 في المائة وارتفع سهم شارب 1.65 في المائة.
وارتفع سهم شركة الشحن البحري نيبون يوسن 3.26 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح للسنة المنتهية في مارس إلى 200 مليار ين (1.82 مليار دولار) من 160 مليار ين.

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ حوالي 11 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ يوم

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة حول انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجاهد يتخذ أولى خطوات فض نزاع الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

منذ حوالي 9 ساعات

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ حوالي 13 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 6 ساعات

"مضفش لتاريخي الفني".. رد صادم من برلنتي عامر بعد زواجها من سعد الصغير

منذ ساعتين و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 ص

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

08:11 ص

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

12:14 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

11:32 ص

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

04:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج