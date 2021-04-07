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القبض على السائق المتسبب في مصرع زوجين بطريق الفيوم.. والمتهم: "مخدتش بالي"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على سائق سيارة تسبب في وفاة زوجين بعدما صدمهما بسيارته بطريق الفيوم، مساء أمس الثلاثاء، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود حالتي وفاة ونجاة طفلة.



وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، مصرع "رضا.م" ٣٨ سنة، وزوجته "عزيزة.م" صدمتهما سيارة أمام مساكن دهشور.


عقب تقنين الإجرءات وسماع أقوال شهود عيان، أمكن تحديد السائق وضبطه، واقتياده إلى القسم. وبرر السائق الحادث "مخدتش بالي.. نصيبهم كده".


تم إيداع الجثتين في مشرحة مستشفى ٦ أكتوبر، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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