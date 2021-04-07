حالة الطقس في الكويت اليوم.. حار نهارا بارد ليلا

حالة الطقس في الكويت





ليلًا يكون الطقس معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة.



