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الخيارات كلها مفتوحة.. أول تعليق من السيسي على فشل مفاوضات سد النهضة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قلق المصريين عبر مواقع التواصل بسبب قضية المياه مستحق ومشروع، معقبًأ على فشل مفاوضات سد النهضة: "أنا معاكم قلقان، دي بلدي وأنا مسؤول عنكم قدام ربنا، بس ياترى كل واحد قلقان على المياه حريص عليها".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن "قلقان على المياه من 2011 ومبقتش ارتاح ولا أقدر اطمن من 25 يناير، وعرفت أننا هيبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي، أنتوا شريك أصيل في مواجهة التحدي، وما حدث في 2011 كان هو المدخل لهذا التحدي".

واستنكر القاء المخلفات في الترع التي تم تبطينها، مشددًا على ضرورة أن نحرص على كل نقطة مياه لدينا، موضحًا أن موقف مصر من سد النهضة كان مُشرف واحترمت رغبة الشعوب في تحقيق التنمية، وكنا دائمًا نؤكد دعمنا للتنمية بشرط عدم التأثير على حصة مصر، مناشدًا الإعلام بإذاعة خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي عن سد النهضة في مصر، معقبًا: "أنا مغيرتش كلامي، وقولت في كل الأوقات، ولكن تعنت أشقائنا وفرض الأمر الواقع وأي مواجهة يترتب عليها تكلفة وعلى الجميع في المنطقة أن يدرك ذلك، بلاش نصل لمرحلة المساس بنقطة مياه من مصر؛ لأن الخيارات كلها مفتوحة وتعاوننا أفضل للبناء معا أفضل من الخلاف والتصارع".

وشدد، على أن هناك تنسيق مع السودان للإعلان عن عادلة قضيتنا في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة الأنهار، منوهًا بأن إثيوبيا تشعر بعدم الراحة لذهاب المياه لمصر؛ رغم أن من أنزل المياه بإثيوبيا وجعلها تصل لمصر هو الله سبحانه وتعالى، معقبًا: "اللي عمله ربنا مش هيغيروا البشر".

ووجه رسالة للشعب المصري: "كل ما تضايق احرص واشتغل وأعي أكثر، في رب مطلع وقادر على حمايتكم".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

كما يتفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويعد المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

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