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رونالدو يزين تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة نابولي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء مواجهة نارية لحساب مؤجلات الجولة الثالثة من الكالتشيو تلك التي يواجه فيها فريق نادي نابولي.

ولم تقام تلك المواجهة بين الفريقين بسبب منع السلطات الصحية لنابولي الفريق من السفر وقتها إلى تورينو الأمر الذي تم إعتباره بمثابة الإنسحاب قبل أن يتم إستئناف القرار والتراجع عنه وتحديد يوم جديد لها.

ومن المُنتظر أن يدخل البيانكونيري المواجهة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : تشيزني.
خط الدفاع : دي ليخت ، كيليني ، دانيلو.
خط الوسط : كوادرادو ، ماكيني ، أرثر ، بنتانكور.
خط الهجوم : كييزا ، موراتا ، رونالدو.

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