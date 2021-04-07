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الأسهم الأوروبية تحوم قرب مستوى قياسي مرتفع

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
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تقترب الأسهم الأوروبية من مستويات قياسية مرتفعة اليوم إذ يترقب المستثمرون بيانات بشأن نشاط قطاع الخدمات في المنطقة، بينما سجلت الأسهم البريطانية أداء يفوق سائر السوق بدعم من التفاؤل بشأن حملات التطعيم السريعة وضعف الجنيه الإسترليني، وفقا لـ"رويترز".

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق عند 435.26 نقطة أمس الثلاثاء. واستقر المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي.

وربح المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير 0.3 في المائة إذ أدى ضعف الجنيه الإسترليني إلى ارتفاع الشركات التي تحقق أرباحا بالدولار، بينما صعد مؤشر يركز على الشركات المحلية ذات رأس المال المتوسط في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا توزيع لقاح مودرنا المضادة لكوفيد-19.

وارتفع سهم ديليفرو هولدينجز المقيدة في السوق حديثا 2.5 في المائة إلى 288 بنسا في أول يوم من التداول دون قيود حيث يشارك المتعاملون الأفراد في التعامل على السهم. وتراجع السهم قرابة 28 في المائة منذ الأسبوع الماضي حين سعرت الشركة الطرح العام الأولي عند 390 بنسا.

ومن المقرر صدور قراءات نهائية لنشاط قطاع الخدمات في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو لشهر مارس في وقت لاحق اليوم، فيما من المرجح أن تفرض إجراءات عزل عام جديدة في عدة دول ضغوطا على التعافي.

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