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باليوم والتاريخ.. اعرف الإجازات والأعياد الرسمية في شهر رمضان 2021
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:00 م
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أكدت الحسابات الفلكية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل الجاري، وخلال الشهر الكريم سنكون على موعد مع 11 يوما إجازة، بينها 3 إجازات رسمية و8 أيام إجازات أسبوعية.
وينتظر المصريون هذه الإجازات والأعباد الرسمية في شهر رمضان 2021، ومنها كما يلي:
أولا - الإجازات والأعياد الرسمية:
- عيد تحرير سيناء:
وسيكون يوم الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان.
- عيد العمال :
وسيكون يوم السبت أول مايو الموافق 19 رمضان.
- شم النسيم :
وسيكون يوم الإثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان .
ثانيا - الراحات الأسبوعية "أيام الجمعة والسبت":
- الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان
- السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان
- الجمعة 23 أبريل الموافق 11 رمضان
- السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان
- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان
- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان
- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان
- السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان
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