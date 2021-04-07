باليوم والتاريخ.. اعرف الإجازات والأعياد الرسمية في شهر رمضان 2021

أكدت الحسابات الفلكية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل الجاري، وخلال الشهر الكريم سنكون على موعد مع 11 يوما إجازة، بينها 3 إجازات رسمية و8 أيام إجازات أسبوعية.





وينتظر المصريون هذه الإجازات والأعباد الرسمية في شهر رمضان 2021، ومنها كما يلي:

أولا - الإجازات والأعياد الرسمية:





- عيد تحرير سيناء:

وسيكون يوم الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان.

- عيد العمال :

وسيكون يوم السبت أول مايو الموافق 19 رمضان.

- شم النسيم :

وسيكون يوم الإثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان .

ثانيا - الراحات الأسبوعية "أيام الجمعة والسبت":

- الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان

- السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان

- الجمعة 23 أبريل الموافق 11 رمضان

- السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان

- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان

- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان

- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان