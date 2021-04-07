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باليوم والتاريخ.. اعرف الإجازات والأعياد الرسمية في شهر رمضان 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
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أكدت الحسابات الفلكية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل الجاري، وخلال الشهر الكريم سنكون على موعد مع 11 يوما إجازة، بينها 3 إجازات رسمية و8 أيام إجازات أسبوعية.

وينتظر المصريون هذه الإجازات والأعباد الرسمية في شهر رمضان 2021، ومنها كما يلي: 
 
أولا - الإجازات والأعياد الرسمية:

- عيد تحرير سيناء:
وسيكون يوم الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان. 
 
- عيد العمال :
وسيكون يوم السبت أول مايو الموافق 19 رمضان.
 
- شم النسيم :
وسيكون يوم الإثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان .
 
ثانيا - الراحات الأسبوعية "أيام الجمعة والسبت":
 
- الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان 
- السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان 
- الجمعة 23 أبريل الموافق 11 رمضان 
- السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان 
- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان 
- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان 
- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان 
- السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان 

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