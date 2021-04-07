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يدعم التحول الرقمي.. كل ما تريد معرفته عن مجمع الوثائق المؤمنة الذي يفتتحه الرئيس

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، اليوم الأربعاء، ليدعم التحول الرقمي بشكل مميكن ومؤمن.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مجمع الوثائق المؤمنة الذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

١. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية الذي يمثل نقلة نوعية في هذا المجال.

٢. وشهد الرئيس فيلما تسجيليا عن المجمع الجديد بعنوان "آفاق جديدة"، والذى استعرض بشكل موسع كافة المجالات التي يعمل علي تنفيذها المجمع الجديد الذى يمثل نقلة نوعية فى هذا المجال. 

٣. يُهدف المشروع إلى أن يكون "المُجمع" هو أداة الدولة فى دعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدى لإحساس المواطن بتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

٤. سيعمل المشروع على تنفيذ "الحوكمة"، والعمل بشكل إلكتروني ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ.

٥. يضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها.

٦. كما يشهد تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلًا عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.

٧. وكلف مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ما يقرب من مليار دولار لتنفيذه للاستفادة من هذا المجال الكبير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن الشهادات والوثائق التي تصدر من مجمع الخدمات يصعب ويستحيل تزويرها، بالإضافة إلى الجهد الذى تقوم به الدولة فى الحكومة الذكية بالعاصمة الإدارية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع الخدمات الذكية، بالعاصمة الإدارية، مش القضية فقط لوزارة المالية إنه يواجه التهرب الضريبي وياخد مستحقاته لا..مجمع الوثائق هيضيف لبنة جيدة في إن إحنا نبقا واثقين في انفسنا.. ما دام الشهادة طلعت من المركز يبقا خلاص بنسبة 99.9 %".

وأكمل الرئيس: "لما نيجي نقول النهاردة إن الشهادة الموجودة مع الطلبة في مراحل التعليم المختلفة ورسائل الدكتوراة كل واحد معاه وثيقة يصعب تزويرها"، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو "حوكمة الإجراءات" مش بس منع الفساد.

وعرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن المجمع الجديد بعنوان "آفاق جديدة"، والذى استعرض بشكل موسع كافة المجالات التى يعمل علي تنفيذها المجمع الجديد الذى يمثل نقلة نوعية فى هذا المجال. 

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