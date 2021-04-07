السيسي يوجه بالاهتمام بالصحة العامة للعاملين بمجمع الوثائق المؤمنة: "في أوزان زيادة"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائمين على مشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، بالاهتمام بالصحة العامة للعاملين بالمجمع.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء،: "بعض الصور في وزن زيادة، ارجو محدش يتألم من كلامي، اهتموا بالصحة العاملة للعاملين بالمجمع، بالمراجعة الطبية لكونهم عقول نيرة تم تدريبها تدريب كبير، أنا خايف على كل مصري مش عليهم بس علشان مدربين".



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.



كما يتفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.



ويعد المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

