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خاص.. الأهلي يحسم صفقاته الصيفية في هذا الموعد

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر، بحضور محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على ملف الكرة بالقلعة الحمراء.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الجلسة سيكون موعدها السبت المقبل عقب مباراة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة، وذالك لحسم صفقات الفريق الصيفية في الموسم القادم واحتياجاته الفنية.

وأوضح المصدر، أن موسيماني استقر على رحيل عدد من لاعبي الأهلي نهاية الموسم من بينهم الكونغولي والتر بواليا، حيث لايمانع المدرب الجنوب أفريقي من رحيل بواليا حال تلقيه عرض وموافقته عليه.


ويواصل الأهلي استعداداته اليوم الأربعاء لمواجهة سيمبا التنزاني والمقرر لها بعد غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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