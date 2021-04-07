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مجلس الوزراء العراقي يعلن تأجيل عقد القمة الثلاثية مع مصر والأردن

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:11 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
وكالات
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أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، تأجيل عقد القمة الثلاثية مع مصر والأردن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، أصدر رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بيانًا أكد فيه عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال نحو 20 شخصا من بينهم الأمير حمزة لأسباب أمنية.

 

وأوضح رئيس هيئة الأركان الأردني، أنه "طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

 

 وقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، في تسجيل مصور أن قائد الجيش الأردني طلب منه البقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد.

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مجلس الوزراء العراقي القمة الثلاثية الامير حمزة أمن الأردن

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