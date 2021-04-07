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أول تعليق من دي بروين بعد تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر الدولي البلجيكي كيفين دي بروين سعادته الكبيرة بعد تجديد تعاقده مع ناديه مانشستر سيتي حتى صيف 2025.

وأعلن النادي الإنجليزي صباح اليوم الأربعاء تجديد تعاقده مع صانع الألعاب الدولي البلجيكي حتى عام 2025.

وقال دي بروين :"أنا سعيد جدا بتجديد تعاقدي مع مانشستر سيتي النادي الذي أشعر فيه بالراحة والسعادة".

وأضاف :"وأضاف قائلا: "منذ انضمامي للسيتي في عام 2015، شعرت بأنني في بيتي. أحب المشجعين، لقد استقرت عائلتي هنا في مانشستر وقد تطورت بشكل جيد حقا".

وتابع "هذا النادي مصمم لتحقيق النجاح. إنه يوفر لي كل ما أحتاجه لزيادة أدائي إلى الحد الأقصى، لذا كان توقيع هذا العقد قرارا مباشرا. ألعب أفضل كرة قدم في مسيرتي وأشعر بصدق أن هناك المزيد في المستقبل".

واختتم :"ينصب تركيزي الآن على ضمان إنهاء الموسم الحالي بنجاح. قمنا بتقديم أداء رائع وحققنا نتائج مميزة حتى الآن، لكننا بحاجة للتأكد من أننا سننهي الموسم بتحقيق الألقاب التي نستحقه".

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