Advertisements

قائمة المسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2021 والقنوات الناقلة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
Advertisements
أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني 2021، والذي يشهد لأول مرة منافسة قوية وخاصة بين القنوات التي تعرض المسلسلا الرمضانية؛ حيث تنقل أعمالا قوية.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام خلال السطور التالية  المسلسلات الرمضانية المقرر عرضها في السباق الرمضاني 2021، وأبطالها والقنوات الناقلة لها.

قناة أون إي ON E
مسلسل الاختيار 2.. ومن أبرز أبطاله النجم "كريم عبد العزيز وأحمد مكي"
مسلسل نسل الأغراب.. ومن أبرز أبطاله "أحمد السقا - أمير كرارة"
مسلسل نجيب زاهي ذركش.. ومن أبرز أبطاله النجم "يحيى الفخراني – أنوشكا"
مسلسل كوفيد 25.. ومن أبرز أبطاله النجم "يوسف الشريف - أيتن عامر" ١٥ حلقة
مسلسل بين السما والأرض.. ومن أبرز أبطاله النجم "هاني سلامة – درة" ١٥ حلقة

قناة دي إم سي dmc
مسلسل هجمة مرتدة "أحمد عز - هند صبري"
مسلسل موسى "محمد رمضان"
مسلسل لعبة نيوتن "منى زكي - محمد ممدوح"
مسلسل كل ما نفترق "ريهام حجاج"

قناة الحياة 
مسلسل ضل راجل "ياسر جلال – نور"
مسلسل النمر "محمد إمام"
مسلسل عالم موازي "دنيا سمير غانم - عمرو وهبه - شيماء سيف" ١٥ حلقة
مسلسل أحسن أب "علي ربيع" ١٥ حلقة
مسلسل كل ما نفترق "ريهام حجاج"

قناة سي بي سي cbc
مسلسل حرب أهلية "يسرا - باسل خياط"
مسلسل اللي مالوش كبير "ياسمين عبد العزيز - أحمد العوضي"
مسلسل ضد الكسر "نيللي كريم - محمد فراج"
مسلسل القاهرة كابول "طارق لطفي - خالد الصاوي – فتحي عبد الوهاب - حنان مطاوع"

قناة إم بي سي مصر
مسلسل ملوك الجدعنة "مصطفى شعبان - عمرو سعد"
مسلسل قصر النيل "دينا الشربيني"
مسلسل خلي بالك من زيزي "أمينة خليل - محمد ممدوح"
مسلسل لحم غزال "غادة عبد الرازق"

قناة النهار 
مسلسل بنت السلطان "روجينا"
مسلسل الطاووس "جمال سليمان"
مسلسل المداح "حمادة هلال"
مسلسل دهب "زينة"
مسلسل ولاد ناس "صبري فواز - وفاء صادق"

أخبار تهمك

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجاهد يتخذ أولى خطوات فض نزاع الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ يوم

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

منذ حوالي 9 ساعات

"مضفش لتاريخي الفني".. رد صادم من برلنتي عامر بعد زواجها من سعد الصغير

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 9 ساعات

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة حول انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 ص

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

08:11 ص

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

12:14 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

11:32 ص

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

04:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج