قائمة المسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2021 والقنوات الناقلة

أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني 2021، والذي يشهد لأول مرة منافسة قوية وخاصة بين القنوات التي تعرض المسلسلا الرمضانية؛ حيث تنقل أعمالا قوية.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام خلال السطور التالية المسلسلات الرمضانية المقرر عرضها في السباق الرمضاني 2021، وأبطالها والقنوات الناقلة لها.





قناة أون إي ON E

مسلسل الاختيار 2.. ومن أبرز أبطاله النجم "كريم عبد العزيز وأحمد مكي"

مسلسل نسل الأغراب.. ومن أبرز أبطاله "أحمد السقا - أمير كرارة"

مسلسل نجيب زاهي ذركش .. ومن أبرز أبطاله النجم "يحيى الفخراني – أنوشكا"

مسلسل كوفيد 25 .. ومن أبرز أبطاله النجم "يوسف الشريف - أيتن عامر" ١٥ حلقة

مسلسل بين السما والأرض .. ومن أبرز أبطاله النجم "هاني سلامة – درة" ١٥ حلقة





قناة دي إم سي dmc

مسلسل هجمة مرتدة "أحمد عز - هند صبري"

مسلسل موسى "محمد رمضان"

مسلسل لعبة نيوتن "منى زكي - محمد ممدوح"

مسلسل كل ما نفترق "ريهام حجاج"





قناة الحياة

مسلسل ضل راجل "ياسر جلال – نور"

مسلسل النمر "محمد إمام"

مسلسل عالم موازي "دنيا سمير غانم - عمرو وهبه - شيماء سيف" ١٥ حلقة

مسلسل أحسن أب "علي ربيع" ١٥ حلقة

مسلسل كل ما نفترق "ريهام حجاج"





قناة سي بي سي cbc

مسلسل حرب أهلية "يسرا - باسل خياط"

مسلسل اللي مالوش كبير "ياسمين عبد العزيز - أحمد العوضي"

مسلسل ضد الكسر "نيللي كريم - محمد فراج"

مسلسل القاهرة كابول "طارق لطفي - خالد الصاوي – فتحي عبد الوهاب - حنان مطاوع"





قناة إم بي سي مصر

مسلسل ملوك الجدعنة "مصطفى شعبان - عمرو سعد"

مسلسل قصر النيل "دينا الشربيني"

مسلسل خلي بالك من زيزي "أمينة خليل - محمد ممدوح"

مسلسل لحم غزال "غادة عبد الرازق"





قناة النهار

مسلسل بنت السلطان "روجينا"

مسلسل الطاووس "جمال سليمان"

مسلسل المداح "حمادة هلال"

مسلسل دهب "زينة"