أيمن عبد العزيز: طولان غير مركزي والجوهري أفادني داخل الملعب وخارجه

أكد أيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك السابق، أن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي إنبي، يعد أحد أعظم المدربين الذين أشرفوا على تدريبه.





وتابع أيمن عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حلمي طولان هو أول من اقنعني بتغيير مركزي في الملعب، من صانع ألعاب إلى لاعب ارتكاز دفاعي، وهذا ساعدني على المشاركة كأساسي مع الزمالك بشكل أسرع".





فيما أشار، "الجوهري أحد أكثر المدربين الذين تعلمت منهم داخل وخارج الملعب، أي لاعب لعب أو تدرب تحت قيادته لازم يتأثر بيه".