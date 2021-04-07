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في يوم الصحة العالمي.. كيف تصدت الدولة لجائحة كورونا؟

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ظل احتفال العالم باليوم العالمي للصحة، الذي يجسد انتصارات ونجاحات الاهتمام بالصحة، حيث نجحت مصر في التصدي لجائحة كورونا في مرحلتيها الأولى والثانية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تصدي مصر لجائحة كورونا.

الاستجابة لتحذيرات الصحة العالمية

تعتبر مصر ضمن أول 3 دول في العالم، التي استجابت لتحذيرات منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في منافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية.

توفير 98% من الأدوية

واستطاعت مصر توفير 98% من احتياجاتها من الأدوية خلال الجائحة، كما دعت إلى ضرورة الاهتمام بالأمراض المزمنة والخدمات الصحية المقدمة فى ظل الجائحة وكذلك ضرورة الحفاظ على برامج التطعيمات الأساسية، وثمنت أيضًا دور الشركات والدول المنتجة للقاحات لتطوير لقاح فيروس كورونا.

تجارب اللقاح

وشاركت في التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم" والتي كانت تجرى في 7 دول مختلفة.

التعاقد لإنتاج لقاح كورونا

وجاري إنهاء التعاقد بين مصر وإحدى الشركات المنتجة للقاحات لتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصر، وتصديره للقارة الأفريقية بأسعار مناسبة.

التوسع في حملات تطعيم المواطنين

وتكثف وزارة الصحة، تحركاتها للتوسع في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، التي تسهم إلى حد كبير في تخفيف أو منع مضاعفات المرض مع توفير حماية من العدوى وهو ما يقلل الإصابات، ضمن استعداداتها لمجابهة الموجة الثالثة التي تجتاح معظم دول أوروبا.

زيادة مراكز تلقي لقاحات كورونا

وتزايدت مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية، لتصل إلى 200 مركزًا يوم الأحد المقبل، لتخفيف زحام المواطنين.

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