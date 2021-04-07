السيسي لـ إثيوبيا: "اللي عمله ربنا مش هيغيره بشر" (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لمس خلال السنوات الماضية أن هناك شعورا بعدم الراحة لدى الأشقاء في إثيوبيا لذهاب المياه إلى مصر، معقبًا: "طب ليه".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "ده موضوع ربنا اللي عمله، اللي نزل المياه في إثيوبيا ربنا واللي خلها تيجي مصر ربنا، لو كانت الأرض مرتفعة مكنتش المياه جت عندنا، لكنها جت لمسار عمله ربنا سبحانه وتعالى".





وأردف: "اللي عمله ربنا مش هيغيروا بشر"، متابعًا للمضريين: "كل ما تضايق اشتغل أكتر، وابدع وعمر وانتبه واحرص اكتر، وفي رب مطلع على الشرفاء والمخلصين وقادر على نصرهم".





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.





كما يتفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.



