Advertisements

كشف وعلاج ونظارات طبية لـ190 مواطنا بالمجان في قافلة طبية ببني سويف

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية بقرية "المجاهد" بمركز الفشن، وقامت بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج وعمل نظارات طبية لأكثر من 190 مواطنًا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في هذا الجانب، أنه تم "أمس" تنفيذ قافلة طبية بقرية المجاهد مركز الفشن بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحي.

وتمكنت القافلة من الكشف على 192 مواطنًا وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، حيث ضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية والتي شملت "39 أطفال، 42 باطنة، 76رمد، 35عظام"، فيما تم إجراء تحاليل لـ22 حالة، وعمل 30 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة، وبالتعاون مع فريق العمل من مؤسسة راعي مصر للتنمية وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر بني سويف الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك مهددة بالتأجيل

منذ أقل من ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 10 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ حوالي 12 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجاهد يتخذ أولى خطوات فض نزاع الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يحسم صفقاته الصيفية في هذا الموعد

منذ ساعة و 17 دقيقة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ يومين

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:38 م

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

06:45 ص

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

12:14 ص

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

08:11 ص

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

04:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج