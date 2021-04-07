كشف وعلاج ونظارات طبية لـ190 مواطنا بالمجان في قافلة طبية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء ، عن أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية بقرية "المجاهد" بمركز الفشن، وقامت بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج وعمل نظارات طبية لأكثر من 190 مواطنًا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.





وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا ، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.





وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في هذا الجانب، أنه تم "أمس" تنفيذ قافلة طبية بقرية المجاهد مركز الفشن بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحي.



