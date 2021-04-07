قبل أيام من الشهر المبارك.. مباحث التموين تواصل حملاتها لضبط الأسواق









وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1211) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (2٫17 طن "مقطعات لحوم ودواجن – مفروم لحوم" غير صالحة للإستهلام الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، وضبط (7 طن "مخللات – ملح طعام" معبأة داخل براميل وأجولة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المخللات) بمحافظة الغربية، وضبط (7٫5 طن "سكر حر"معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة داخل (مصنع لتعبئة السكر الحر بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.





وضبط (426240 عبوة "حلوى جافة "غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ (144٫935 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء، وضبط (11 طن "دقيق بلدى" مدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 59950 جنيهًا) بحوزة (قائد سيارة حال سيرة بمحافظة الدقهلية)، ضبط (6 طن "منظفات صناعية" متعددة الأغراض معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" ) بمحافظة الشرقية.





ضبط (3٫775 طن "منظفات صناعية " بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 250 كيلو جرام "مسحوق غسيل"معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة الجيزة، وضبط (2170 وحدة ألعاب نارية " صاروخ" محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر بحوزة (مالك محل لتجارة الخردوات) بمحافظة الشرقية.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.