صلاح عبد الله يحمس جمهوره للحلقة الأخيرة من مسلسل "في يوم وليلة

نشر الفنان صلاح عبد الله، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .





وكان عبد الله في الصورة برفقة الفنان احمد رزق و محمد مهران، علق على الصورة قائلاً:" كان بيت الحب بابُه..لكن في يوم وليلة .لعنة صابت صحابُه..وما باليد حيلة لكن بالصبر ممكن..وبقية القصيدة قبل أوبعد الحلقة الأخيرة .وجايلك يا قمر" .





حازت الصورة على الكثير من الاعجابات، علق الجمهور على الصورة قائلاً:" أحلى مسلسل في الدنيا بحبكم" ، كتب معجب آخر:" المسلسل جابلي اكتئاب مبدعين".





يعرض للفنان صلاح عبدالله، مسلسل "فى يوم وليلة" ويشاؤك في بطولته أيضا كل من أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران ، تاليف مصطفى جمال هاشم.