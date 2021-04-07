تشميع مخازن مخالفة تمارس مهنة الصيدلة بدون ترخيص بالبحيرة (صور)

قال محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية شنت حملة لضبط سوق الدواء والأماكن غير المرخصة بمركزي بدر وأبو حمص، أسفرت عن ضبط مخازن غير مرخصة تمارس البيع والتداول والتعامل مع الجمهور بدون ترخيص وتم العثور على كمية كبيرة من الأدوية.



وأضاف "طلحة" أن المخازن المضبوطة مخالفة بذلك قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك لحيازة وبيع أدوية في ‏مكان غير مرخص ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص و‏تسهيل مزاولة مهنة الصيدلة لغير الصيادلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل الوزارة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية المخالفة بمعرفة إدارة الصيدلة بالمديرية.