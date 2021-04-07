بسبوسة مناسبة لمرضى السكري.. جربي تحضيرها بهذه الطريقة

نقدم لك أسهل طريقة لتحضير البسبوسة المناسبة لمرضى السكري، لسهولة تناولها وتجنب الاضرار الناجمة من البسبوسة العادية، لذا يجب اتباع القادير وطريقة التحضير التالية للحصول على أفضل النتائج.





المقادير

- السميد : كوب ونصف

- جوز الهند : كوب

- لبن زبادي : كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بودرة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- زيت الكانولا : نصف كوب

- دبس التمر : 3 ملاعق كبيرة





طريقة التحضير

اخفقي السميد وجوز الهند واللبن والبيكنج باودر والزيت والفانيلا جيداً.

ادهني بايركس أو صينية بالقليل من الطحينة بواسطة فرشاة.

وزعي مزيج البسبوسة فيها، وأدخليها الفرن لمدة 25-30 دقيقة على حرارة 180 درجة حتى تنضج.

أخرجي صينية البسبوسة من الفرن وشربيها بالدبس واتركيها لتبرد ثم قطعيها وقدميها.